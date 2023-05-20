«الأعلى للجامعات» يوافق على ضوابط اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنصورة.

حصول مصر على المركز 24 عالميًّا

وأشاد الوزير بما تحقق من إنجازات على صعيد البحث العلمي، ومنها حصول مصر على المركز 24 عالميًّا، والمرتبة الأولى إفريقيًّا وفقًا لمؤشر SCImago للنشر العلمي، مثمنًا الجهود المبذولة في هذا الصدد، ومن بينها الدعم الفني المقدم من الوزارة للجامعات، والتدريب على النشر الدولي، وتحفيز الجامعات للباحثين على النشر بالمجلات الدولية.

تحويل الطلاب المصريين الدراسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية

وثمن الدكتور أيمن عاشور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدراسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية؛ حرصًا على مستقبلهم الدراسي، مشيدًا بجهود التعاون بين الوزارة والجهات المعنية في الدولة، لتحويل الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية.

سرعة انتهاء الكليات من إعلان نتائج الامتحانات

وتابع الوزير استعدادات الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني الجاري، مؤكدًا ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات؛ لضمان تحقيق الانضباط، ونجاح سير أعمال الامتحانات، موجهًا بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج الامتحانات، عقب انتهاء الطلاب من أدائها.

وقال أيمن عاشور إن الوزارة ماضية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى توقيع ثلاثة تحالفات حتى الآن، وهي تحالفات الإقليم الشمالي، وإقليم وسط الصعيد، وإقليم جنوب الصعيد، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع تحالفات أخرى لأقاليم مصر الجغرافية، مؤكدًا أهمية هذه التحالفات في تحقيق الربط والتكامل بين الجامعات والمراكز البحثية، وبين الجهات الصناعية والزراعية، وتوظيف البحث العلمي لخدمة الصناعة، ومواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها كل إقليم جغرافي؛ بما يعود بالنفع من ناحية أخرى على تطوير المناهج الدراسية، والبرامج والتخصصات البينية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مايو الجاري، منها زيارة الوزير لفرنسا؛ للمشاركة بأعمال الدورة 216 للمجلس التنفيذي لليونسكو؛ لإلقاء كلمة مصر التي يؤكد فيها على الدعم الكامل لترشيح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وتفقده موقع بناء «بيت مصر»، بالمدينة الجامعية الدولية بباريس، الذي وصلت نسبة الإنجاز في أعمال إنشائه نحو 96%، والاجتماع بعدد من رؤساء الجامعات الفرنسية، لاستعراض رؤية وإستراتيجية الوزارة، وبحث التعاون والشراكة في منح درجات علمية مشتركة، وإنشاء وتمويل أفرع للجامعات الفرنسية بالقاهرة.

وأشار التقرير إلى تفقد الوزير لجامعات أسيوط، وأسيوط الأهلية، وسفنكس الخاصة؛ بالإضافة إلى زيارة جامعة جنوب الوادي، والمشاركة في فعاليات توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين جامعة جنوب الوادي والمؤسسات الأكاديمية، والإنتاجية، كنواة لتحالف إقليم جنوب الصعيد، الذي سيسهم في دعم الصناعة والزراعة ومواجهة التحديات التي تواجهها منطقة جنوب الصعيد.

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس استمع إلى العرض المُقدم من وحدة نظم المعلومات الإدارية ودعم اتخاذ القرار بمركز الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات حول المنصة الإلكترونية لتسجيل الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية، والمنصة الإلكترونية لمعادلات الجامعات الخاصة والأهلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس ناقش التقرير المقدم من لجنة قطاع الدراسات الزراعية بشأن تقييم الزيارة الميدانية لكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك جامعة أسوان، والمتضمن الموافقة على استقبال طلاب جدد للعام الجامعي القادم 2023/ 2024.

وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية ونظائرها، وكذلك الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية التجارية (نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية) للالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات الحكومية للعام 2023/2024.

تشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية

كما وافق المجلس أيضًا على إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية ونظائرها، وكذلك للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية للالتحاق بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية للعام 2023 / 2024.

ووافق المجلس على توصية المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، بشأن تقرير اللجنة المشكلة لإعادة النظر في الجداول المعيارية، والضوابط المعمول بها في اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية.