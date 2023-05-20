امتحانات الفصل الدراسي الثاني على طاولة المجلس الأعلى للجامعات

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، اجتماعا دوريا في رحاب جامعة المنصورة، بحضور ومشاركة الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات المختلفة، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة والمعلقة بالتعليم الجامعي.

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات الحكومية لـ«الوطن» أنه من المقرر أن يناقش المجلس استعدادات الكليات المختلفة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 والتأكيد على موعدها والتوجيه بضرورة الإسراع في إعلان نتائجها، بجانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم الجامعي المصري.

وزير التعليم العالي في المنصورة

ويشهد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي و بحضور رؤساء الجامعات، احتفالية الجامعة ومستشفيات جامعة المنصورة بمناسبة إجراء 1000 عملية زراعة كلي في الجامعة بجانب افتتاح عدد من النشآت الجامعية الجديدة بالكليات المختلفة.