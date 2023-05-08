«الأعلى للجامعات»: الحوار الوطني يجب أن يشمل كل مناحي الحياة

أكد الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، أهمية شمول الحوار الوطني لكل أوجه حياة المواطن المصري بما فيها القطاع الطبي وكيفية تحقيق طفرات فيه، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية 2030 تضم كل ما يجب عمله وإنجازه خلال الفترة المقبلة، والدولة المصرية تتبع نهج قوي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي واقتصاديات الدواء بما يدعم القطاع الصحي وينفع المواطن المصري، متابعًا أن الدولة حققت العديد من الإنجازات في هذا السياق.

القطاع الطبي يواجه تحديات كثيرة

وأضاف «خالد»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أن القطاع الطبي يواجه العديد من التحديات، والدولة تعمل بكل قوة من أجل التعامل مع هذه التحديات عن طريق إنشاء البنية التحتية اللازمة للمستشفيات والمؤسسات الصحية المختلفة وغيرها، فضلا عن توفير الأجهزة الطبية المطلوبة.

قرار إنشاء هيئة الشراء الموحد

وثمّن رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، قرار إنشاء هيئة الشراء الموحد، إذ أنها تساهم في توفير الأدوية المختلفة لكل القطاعات الصحية علاوة على أن عملية الشراء تكون بالجملة وليس بالأجزاء مما يوفر التكلفة، إلى جانب مراعاتها لاحتياجات الهيئات الصحية من خلال الاطلاع الدقيق على هذه الاحتياجات ومن ثم التفاوض مع الشركات المعنية وتكون تكلفة أقل.