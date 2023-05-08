«الأعلى للجامعات الأهلية» يعلن موعد تنسيق الشهادات المعادلة 2023

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، في اجتماعه الدوري الذي عقد أمس، بحضور الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، تفاصيل تنسيق الشهادات المعادلة 2023 -2024 للجامعات الأهلية بالمحافظات المختلفة وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

تنسيق الشهادات المعادلة 2023 - 2024 للجامعات الأهلية

ووفقا لبيان صحفي، أكد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في اجتماعه الدوري، بدء تنسيق الشهادات المعادلة 2023 -2023 للجامعات الأهلية، سواء للشهادات العربية والأجنبية بالجامعات الخاصة والأهلية غدا الثلاثاء، وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، مع إتاحة الالتحاق بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم الإلكتروني المباشر للجامعات، وتوحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال الاحتكام لدرجات الطلاب بالثانوية العامة والشهادات المعادلة.

وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة العلمين الدولية الأهلية المصرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، فتح باب التقدم المباشر للالتحاق ببرامجها المختلفة المتميزة للعام الدراسي الجديد 2023-2024 اعتبارًا من غدٍ الموافق 9 مايو 2023، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية للعام الحالي 2023 أو العام السابق 2022 والحاصلين على شهادة الثانوية العامة العام السابق 2022 وذلك طبقا لقواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2023-2024

وأوضحت الجامعة أن الشهادات المعادلة تشمل (التعليم الأزهري، شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها، الشهادات العربية).