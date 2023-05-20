نهاية شهر صوم الـ«الست البيض» وبداية شهر العمرة.. تعرف على فضل ذي القعدة

بنهاية اليوم، تودع الأمة الإسلامية شهر شوال لتبدأ من الغد، أولى أيام شهر ذي الحجة المحرم، وذلك بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم السبت الموافق 20 مايو هو المتمم لشهر شوال، وأن غدا الأحد الموافق 21 مايو هو الأول من شهر ذي القعدة، وذلك بعد استطلاع هلال الشهر من خلال اللجان الشرعية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

الصيام في شهر ذي القعدة

ورغم انتهاء الشهر المخصص لصيام «الست البيض» وهو شهر شوال، إلا أن الصيام في شهر ذي القعدة له فضل كبير أيضا، وهو الشهر الذي يسبق مباشرة شهر ذي الحجة، وفيه يحسن للمسلم أن يكثر من الأعمال الصالحة بشكل عام، ومن الصيام بشكل خاص، وذلك حسب ما قالت دار الإفتاء المصرية على موقعها الرسمي.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن شهر ذي الحجة، من أشهر الله الحرم التي يفضل للمسلم فيها أن يكثر من الأعمال الصالحة؛ لما للعمل الصالح فيها من الثواب الجزيل، وقد ورد في سنن أبي داود بسنده عن أبي مجيبة الباهلية رضي الله عنه: «صُم من الحُرُمِ واترك».

فضل شهر ذي القعدة

شهر ذي القعدة هو الشهر الحادي عشر في التقويم الهجري وهو أحد الأشهر الحرم، التي نهى الله عن الظلم فيها تشريفا لها، بحسب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والذي أوضح أن شهر ذي القعدة سُمي بهذا الاسم؛ لأن العرب كانوا يقعدون عن القتال فيه، وهو أول الأشهر الحرم المُتوالية .

وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إىل أن القرآن الكريم، ذكر حرمة شهر ذي القعدة في قول الحق سُبحانه وتعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ...}. [البقرة: 194]، وأن المراد بالشهر الحرام في الآية الكريمة هو شهر ذي القعدة.

ومن فضل شهر ذي القعدة أيضا أن العُمرة فيه سُنَّة؛ لأن عُمرات النبي ﷺ كنّ في شهر ذي القعدة؛ قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلَّهُنَّ فِي ذِي القَعْدَةِ، إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ الحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ العَامِ المُقْبِلِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الجِعرَانَةِ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ». [متفق عليه]