حكم صيام يوم عرفة للحاج.. «الإفتاء» توضح

يوم عرفة من أفضل الأيام عند المسلمين، ويستحب صيامه لغير الحاج، فالنبي الكريم أكد أنّ صيام المسلم لهذا اليوم يكون سببا في غفران ذنوبه لمدة سنة ماضية وسنة حالية، إلا أنّ التساؤل بين المواطنين كان بشأن حكم صيام يوم عرفة للحاج.

وعن حكم صيام يوم عرفة للحاج، أكدت دار الإفتاء المصرية أنّ صيام يوم عرفة لغير الحاج سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مكروه بالنسبة للحجاج، وذهب جمهور الفقهاء «المالكية والشافعية والحنابلة» إلى عدم استحباب صوم يوم عرفة للحاج، ولو كان الشخص قويًا وقادرا على الصوم.

حكم صيام يوم عرفة للحاج

وأوضحت الإفتاء، أنّ المالكية اعتبروا صيام يوم عرفة للحاج عند المالكية والحنابلة مكروها، لما روي عن أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ». أخرجه البخاري، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَصُمْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ».

صيام يوم عرفة دون صيام العشر من ذي الحجة

وعن صيام يوم عرفة دون صيام العشر من ذي الحجة، أوضحت الإفتاء أنّ هذا الأمر جائز، ولا يحب على المسلم لكي يصوم يوم عرفة بأن يصوم 8 أيام قبله، لما رود عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنّه قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».