طلعت عبد القوي: جلسات الحوار الوطني حققت نجاحات لا مثيل لها في الأسبوع الأول   

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني حقق نجاحات منقطعة النظير خلال أسبوعه الأول، لافتا إلى أن المحور السياسي تناول عددا من القضايا المهمة ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومشروع التعاونيات.

العدالة الانتقالية والاجتماعية

وأوضح «عبدالقوي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية لما جبريل، المذاع على شاشة اكسترا لايف، أن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني تعرض لعدد من الموضوعات الخاصة بالعدالة الانتقالية والاجتماعية والسياحة، لافتا إلى أن المحور المجتمعي أيضا ناقش العديد من القضايا التي تهم المواطن من الدرجة الأولى.

توصيات جلسات الحوار الوطني

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن توصيات جلسات الحوار الوطني تجمع مكتوبة بشكل منظم من خلال مجلس الأمناء، وسيتم ترتيبها لعرضها على الرئيس السيسي فور الانتهاء من الجلسات، مضيفا أن أي حزب أو تيار سياسي شارك في الحوار يقدم مشروعه وتوصياته مكتوبة.