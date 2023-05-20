حزب الأحرار الاشتراكيين: طالبنا في الحوار الوطني بأن تكون الوصاية للأم مباشرة

قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن جلسة الحوار اليوم ناقشت المطالب والرؤى، ومنها تعديل يسمح بأن تكون الوصية للأم مباشرة بعد وفاة الأب مع وجود الرقابة اللازمة من الجهات المعنية، ووضع آلية مرنة في حالة الحاجة لصرف أي مبالغ نقدية للإنفاق على التعليم والعلاج، وإلغاء الضريبة على التركات لأن ذلك يقتطع جزءا كبيرا من أموال القُصّر غير القادرين على الإنفاق على أنفسهم.

سرعة فرز الأموال السائلة

وأوضح «درويش» خلال استضافته على قناة «إكسترا لايف» على هامش جلسات الحوار الوطني، أنه تمت المطالبة بسرعة فرز الأموال السائلة في التركة ووضع ضوابط في حالة استخدامها، وأن تكون الولاية التعليمية للأم مباشرة دون الأقارب من غير الموصى عليهم.

الحفاظ على الطفل القاصر

وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إلى أننا أمام متغيرات ومعطيات جديدة لابد أن نعلى فيها من شأن الأسرة والحفاظ على الطفل القاصر لأنه يحتاج إلى رعاية حتى يصبح طفلًا سويًا يعيش حياة أدمية ومتكاملة.