جدول جلسات الحوار الوطني غدا.. استكمال نقاشات المحور السياسي

يتضمن جدول جلسات الحوار الوطني غدا، استكمال ثاني جلسات المحور السياسي، وهو ضمن المحاور الثلاثة التي بالحوار الوطني، والذي يعد أحد أهم هذه المحاور، لما به من قضايا وملفات مهمة تعد محط أنظار الكثيرين.

جدول جلسات الحوار الوطني غدا.. 4 جلسات

من المنتظر أن تشمل جلسات الحوار الوطني غدا 4 جلسات، جلستين منهما مخصصتين للجنة الأحزاب السياسية، في حين تم تخصيص الجلستين الأخريتين للجنة المحليان، على أن تعمل اللجان بالتوازي على مدار اليوم.

وفي إطار المحور السياسي ضمن جلسات الحوار الوطني غدا، من المقرر أن تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع قضايا اللجنة، واللي من بينها، قضية تعزيز ودع نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل اختصاصات لجنة الأحزاب، وذلك بالإضافة إلى مناقشة ملف الحوكمة المالي والإدارية داخل الأحزاب.

بينما تناقش لجنة المحليات قضية المجالس المحلية والشعبية، وذلك على مدار الجلستين المخصصتين للجنة على مدار اليوم.

جدول جلسات الأسبوع

وكانت مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد أعلن عن جدول جلسات الأسبوع الثاني للحوار الوطني بشكل كامل، والتي جاءت على النحو التالي:

جدول جلسات الأحد الموافق 21 مايو:

المحور: السياسي

الجلسات: جلستان للأحزاب السياسية، وجلسات لقانون المجالس الشعبية المحلية.

جدول جلسات الثلاثاء الموافق 23 مايو:

المحور: الاقتصادي

الجلسات: جلسات للجنة الصناعة وجلستان للجنة الاستثمار الخاص «المحلي والأجنبي»

جدول جلسات الخميس الموافق 25 مايو:

المحور: المجتمعي

الجلسات: جلسات للتعليم قبل الجامعي، وجلستان للقضية السكانية.

جدير بالذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حدد أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، لتعقد فيها جلسات الحوار الوطني بشكل أساسي، على أن يكون لكل يوم من هذه الأيام الثلاثة محور يتم مناقشته فيه.