رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: الأحزاب عقدت حوارا داخل تنظيماتها في المحافظات

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الأحزاب السياسية تنتظر في هذه الآونة نتائج الحراك السياسي الذي أحدثه الحوار الوطني، لافتا إلى أن الأحزاب عقدت حوارا وطنيا داخل تنظيماتها في القرى والمدن والمحافظات، وأجرت حوارات مع بعضها البعض بما انعكس على حالة الزخم والمخرجات التي تم إرسالها لمجلس الأمناء.

مقترحات إلى مجلس أمناء الحوار الوطني

وأوضح «التهامي» خلال استضافته ببرنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية لما جبريل المذاع على قناة إكسترا لايف، أن الأحزاب أرسلت مقترحات إلى مجلس أمناء الحوار الوطني من خلال 113 قضية مقسمة على 3 محاور رئيسية، لافتا إلى أن الأحزاب السياسية كانت مهمشة قبل ذلك، على الرغم من أنها البوتقة التي تنصهر بها مطالب الجماهير.

أمانات الأحزاب

وأشار رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة إلى أن أمانات الأحزاب تجتمع وتناقش قضايا المواطن على المستويين المحلي والخارجي، وترفع التقارير للأمانة العامة، لافتا إلى أن الأحزاب لم تجتمع بشكل دوري مع الحكومة لعرض المطالب والمقترحات إلى أن جاء الحوار الوطني.