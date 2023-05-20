إسلام عفيفي: الحوار الوطني حالة من الحراك والتفاعل بين الجميع

قال إسلام عفيفي، الكاتب الصحفي، إن المحور السياسي هو الأكثر بريقا في أي قضايا أو مجتمع وتحديدا المجتمع العربي لأنه يأتي في إطار التعبير عن الرأي تحت مظلة القانون والدستور وعلى أرضية وطنية، مضيفا أن الحوار الوطني مشهد سياسي مختلف وحالة من الحراك والتفاعل بين السياسيين والقوى المختلفة ومؤسسات الدولة وهي فرصة للجميع.

تفاعل بين الأفكار المختلفة

وأوضح «عفيفي» خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية لما جبريل المذاع على شاشة اكسترا لايف، أن الحوار الوطني ليس طريقا مفروشا بالورود ولكنه تفاعل بين الأفكار المختلفة، ويصل إلى درجة التناقض والصراع أحيانا إلى أن نصل لأرضية توافقيه في النهاية.

نظام التمثيل الانتخابي

وأشار الكاتب الصحفي إسلام عفيفي إلى أن الحوار الوطني ناقش نظام التمثيل الانتخابي، وتبين أنه لا يوجد نظام انتخابي أمثل وليس به عيوب، وهناك نظام يلائم طبيعة المجتمع وظروف معيشته وإمكانيات أحزابه السياسية.