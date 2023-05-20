إبحار 79 مركب صيد بالبرلس.. وترقب لتقلبات حالة الطقس

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أن عدد 79 مركب صيد كبيرة، قد أبحرت مساء اليوم السبت، داخل مياه البحر الأبيض المتوسط، بسواحل البرلس، مشيراً إلى أن حركة الأمواج تشهد ارتفاعا طفيفا في معدلاتها الطبيعية، وذلك طبقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم بالمحافظات الساحلية، كما تشهد نشاطا في حركة الرياح.

إبحار لجميع أنواع المراكب الثلاثة بالبحر المتوسط

وأشار "شرابي"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن مراكب الصيد التي أبحرت اليوم السبت، من أنواع مراكب «الجر، والقنار، والشانيشلا»، وهي جميعها الثلاث أنواع التي تعمل داخل نطاق مياه البحر الأبيض المتوسط، لافتاً إلى تحذير جموع الصيادين الذين أبحروا اليوم بتوخي الحظر أثناء ممارسة مهنة الصيد بعرض البحر، وذلك نظراً لتقلبات حالة الطقس، والعودة إلى سواحل البرلس حال استمرار سرعة الرياح على هذا المنوال.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم السبت

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، قد أعلنت عن سرعة الرياح اليوم السبت في محافظة كفر الشيخ، والتي بلغت نحو 16كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 1%، وكذلك الرطوبة بلغت 55%، بينما سجلت درجة الحرارة العظمي29 درجة مئوية، والصغرى، 16 درجة مئوية.