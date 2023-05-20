«الصيد الألي»: دخول 16 مركبا جديدا الخدمة بسواحل البرلس الأحد

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الألي بالبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، أن يوم الأحد المقبل، سيدشين عدد 16 مركب صيد لتدخل الخدمة كمراكب جديدة، تنضم لأسطول الصيد مع العاملة، داخل المسطح المائي لمياه البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن هذه المراكب، تستغرق صناعتها بأيد حرفيين مهرة من أبناء البرلس، نحو ستة أشهر تقريبا.

دخول مراكب صيد جديدة

أوضح «شرابي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مراكب الصيد الجديدة تتراوح أسعارها بين 300 ألف حتى مليون جنيه، التي جرى تصنيع البعض منها من الخشب، وأخرى من الحديد، حيث تعتبر إضافة جيدة للغاية لمهنة الصيد بسواحل البرلس.

مهنة منذ نحو 200 عام

وأشار إلى أن مهن الصيد بالبرلس، وبلطيم، وسيدي سالم، من نحو 200 عام، في مهنة هي ميراث الأبناء من الآباء والأجداد، كما يعمل بها حاليا نحو 62 ألف صياد بسواحل البرلس، سواء من العاملين في مياه البحر المتوسط، أو داخل المسطح المائي لبحيرة البرلس.