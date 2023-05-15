«الصيد الآلي»: إبحار 245 مركبا من البرلس وهدوء الأمواج

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، أن عدد 245 مركب صيد كبيرة، قد أقلعت أمس الأحد، على دفعات، وذلك ضمن رحلات صيد، بالبحر الأبيض المتوسط، بسواحل البرلس، في محافظة كفر الشيخ.

وأشار إلى أن هذا العدد كبير من حيث خروج مراكب الصيد، والتي أبحرت خلال ساعات، وذلك نظراً أن حركة الأمواج هادئة وفي معدلاتها الطبيعية، مما ساعد ذلك على إبحار مراكب الصيد، وسوف يبحر عدد آخر خلال الساعات المقبلة.

إبحار مراكب الصيد بأنواعها الثلاثة

وأشار حمدي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المراكب التي أبحرت اليوم من جميع أنواع مراكب الصيد الثلاثة، العاملة بمياه البحر الأبيض المتوسط، بسواحل البرلس، ومنها مراكب «القنار، والجر، والشانيشلا»، والتي يبخرون بحثاً عن الرزق الوفير لهم ولأسرهم، وسط وجود كميات كبيرة من الأسماك البحرية داخل المسطح المائي للبحر المتوسط.

الملاحة وحركة الطقس في كفر الشيخ اليوم الأحد

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، قد أعلنت عن سرعة الرياح أمس الأحد في محافظة كفر الشيخ، والتي بلغت نحو 14كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 0%، وكذلك الرطوبة بلغت 32%، بينما سجلت درجة الحرارة العظمي 30 درجة مئوية، والصغرى، 16 درجة مئوية، وأن حالة الأمواج بمياه البحر الأبيض المتوسط، في معدلاتها الطبيعية، بما يساعد في إبحار العديد من مراكب الصيد دون أي مخاطر.