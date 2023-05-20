الغرف التجارية: تراجع أسعار الأرز بالأسواق.. الكيلو بـ27 جنيها

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية في تصريحات لـ«الوطن» إن أسعار الأرز شهدت منذ عده أيام تراجعا ملحوظا في الأسواق، ويرجع سبب ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية في الوقت الراهن بعد أن شهدت الأسواق خلال شهر مارس وأبريل الماضي إقبالا كثيفا من جانب المواطنين على الشراء وذلك بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.

أسعار الأرز اليوم

وأضاف المنوفي أن طن أرز الشعير عريض الحبة يبلغ سعره الآن 18400 جنيه ورفيع الحبة يسجل 18000 جنيه، بينما يبلغ سعر طن الأرز البلدي 27500 جنيه ويسجل سعر الكيلو المعبأ في الأسواق 27 جنيها.

توقعات بتراجع أسعار الأرز الفترة المقبلة

وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية إلى أن الفترة القادمة سترتفع مبيعات الأرز بمناسبة عيد الأضحي المبارك كما ستشهد الأسواق تراجعا جديدا خلال شهر يونيو ويوليو المقبلين نظرا لاقتراب موسم زراعة وحصاد الأرز.