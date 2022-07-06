موعد عيد الأضحي 2022 في العراق: واحد سني وآخر شيعي

يشهد موعد عيد الأضحى 2022 في العراق، تباينا ما بين السنة والشيعة، حيث أعلن ديوان الوقف السني العراقي، موعدا للعيد، فيما أعلن مكتب المرجع الديني الشيعي، السيد علي السيستاني، موعدا آخرا للعيد بالنسبة للشيعة.

موعد عيد الأضحى 2022 في العراق.. للسنة والشيعة

وأعلن ديوان الوقف السني العراقي ثبوت رؤية الهلال من الناحيتين الشرعية والفلكية، وبناء عليه فقد حددت لجنة تحديد أوائل الأشهر الهجرية أن يوم السبت الموافق 9 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

في المقابل حدد مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، أن يوم الأحد الموافق 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك حسبما نقل موقع قناة السومرية العراقية.

لكن رغم التباين في موعد عيد الأضحى 2022 في العراق ما بين السنة والشيعة، فقد توقعت هيئة الأنواء الجوية عيدا بلا عواصف ترابية، حيث أكد مدير إعلام الهيئة عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن قسم التنبؤ الجوي لم يُصدر أي مؤشرات حول حدوث عواصف ترابية أو تصاعد الغبار خلال أيام عيد الأضحى، مشيرا إلى أنه حتى الأحد المقبل لا توجد أي تحذيرات حول تصاعد الغبار بشكل كثيف.

وأكد مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية العراقية، أنه حتى الآن لا توجد تحذيرات حول موجات حر قد تصل للخمسينات خلال أيام العيد.

الأمن يضع اللمسات النهائية على خطط استقبال عيد الأضحى

وبالتزامن مع إعلان موعد عيد الأضحى 2022 في العراق، تضع محافظات العراق اللمسات النهائية على خطط تأمين العيد، ففي الديوانية على سبيل المثال، ناقشت شرطة محافظة الديوانية، اليوم، الأربعاء، خطة عيد الأضحى وتأمين الحماية للمواطنين، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وقال قائد شرطة الديوانية العميد عبطان محمد مالك، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ مؤتمراً أمنياً موسعاً، عقد في المحافظة بحضور محافظ الديوانية ورئيس اللجنة الأمنية زهير الشعلان ومدير التفتيش في وزارة الداخلية الفريق عبد الخالق بدري، بهدف مناقشة الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى، وتوزيع المهام والواجبات على جميع تشكيلات شرطة المحافظة لتأمين الحماية التامة للمواطنين خلال العيد.