«تموين مطروح»: طرح أرز بسعر 20 جنيها للكيلو في منافذ شركة تجارة الجملة

أعلنت المهندسة هند مساعد وكيل وزاره التموين بمطروح، عن طرح أرز معبأ وزن واحد كيلو بسعر 20 جنيها للكيلو، وذلك في منافذ دلتا ماركت شركة تجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين ومحاربة جشع التجار في الأسواق.

بدء بيع الأرز

وقالت وكيل وزارة التموين بمطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن عمليات بيع الأرز تبدأ، اليوم الخميس، في المنفذ الكائن في ميدان البنك الأهلي بمدينة مرسى مطروح، تحت إشراف مديرية التموين بمحافظة مطروح، لتتاح للمواطنين شراء الأرز المدعم من الدولة، في إطار خطة وزارة التموين لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق، بتوجيهات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

توزيع الأرز في مراكز مطروح

وأضافت وكيل تموين مطروح أنه سيتم توزيع الأرز في جميع مراكز ومدن المحافظة الحمام والعلمين والضبعة، والنجيلة وسيدي براني والسلوم بالإضافة إلى سيوة، بداية من الأسبوع المقبل.

منافذ سيارات متحركة تجوب القرى والمناطق البعيدة

وأشارت وكيل تموين مطروح إلى أن سيتم تنظيم قوافل مواد غذائية بسيارات متحركة تجوب القرى والنجوع والمناطق النائية البعيدة شرق وغرب مطروح لبيع الأرز لأهالي مطروح مثل قرية رأس الحكمة وغيرها من المناطق المختلفة.

وأوضحت أن جميع فروع شركة تجارة الجملة جرى توفير جميع السلع الأساسية بها، بأسعار أرخص من الأسواق مثل السكر والزيت والأرز بجانب المواد الغذائية الأخرى مثل السمن بمختلف أنواعها والدقيق ومنتجات الألبان.