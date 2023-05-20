عضو بـ«الشيوخ»: مستقبل المنطقة العربية مرهون بتوجهات القوى الكبرى

قالت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمين الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إن هناك سيناريوهين لمستقبل المنطقة؛ الأول موهون بتوجهات القوى الكبرى ويتمثل في التهدئة من قبل الولايات المتحدة لتحجيم نفوذ الصين وروسيا بها وتصدير الصراع إلى آسيا لتحجيم دورهما في النظام الدولي وبالتالي استنزاف روسيا عسكريا والصين اقتصاديا.

واستطردت سليمان، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الجمعية العربية للعلوم السياسية ببيروت اليوم السبت، أن السيناريو الثاني هو افتعال أزمات في المنطقة العربية وتأجيل المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا في آسيا.

توافر بعض القوى المحركة

وأشارت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية إلى ضرورة توافر عدد من الأمور داخل المنطقة العربية لتصبح فاعلا في النظام الدولي، ومن بينها أهمية توافر بعض القوى المحركة، وأن يكون لدى دول المنطقة القدرة على تنمية قدرات القوة الشاملة فيها، وأن تستثمر نقاط القوة لديها للتأثير في شكل النظام الدولي وتحالفاته المستقبلية، فضلا عن أن يكون لديها القدرة على تحديد موقفها من شكل النظام الدولي وفق مصالحها، وضرورة تحقيق تقدم تكنولوجي يدفع بالمنطقة لتكون فاعلا في النظام الدولي وخاصة الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

تفعيل آلية الإنذار المبكر

وأوصت بضرورة تفعيل آلية الإنذار المبكر والدراسات المستقبلية للتنبؤ بالالتزامات المحتملة، واستشراف المستقبل لإدارة المنطقة العربية بآليات استباقية.