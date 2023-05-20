زلازل ضربت المنطقة العربية في أسبوع واحد.. هل مرتبطة ببعضها؟

هزات أرضية وزلازل مستمرة شهدتها المنطقة العربية خلال الـ7 أيام الماضية، إذ كان آخرها مساء أمس، على بعد 111 كيلومترا من شمال مدينة شرم الشيخ في مصر، شعر به سكان المنطقة، وأخرى ضربت جنوب خليج عدن، حيث يقع في جنوب شبه الجزيرة العربية تحديدا، بالقرب من دولة اليمن، ومساء الثلاثاء الماضي، وقع زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر في خليج العقبة، فضلاً عن مناطق أخرى تتعرض للزلازل بشكل متكرر.

الهزات الأرضية ليس لها علاقة ببعضها البعض

في هذا الصدد، يقول يحيى القزاز أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، إن الهزات الأرضية التي حدثت في المنطقة العربية أمس الجمعة، والأيام القليلة الماضية، ليس لها أي علاقة ببعضها البعض، لكن في المجمل والعام، يمكن أن يرتبط وقوع الزلازل ببعضه البعض أو لا يرتبط على حسب كل وضع، طبقا للدراسات التي تجرى عليها.

مصر آمنة من الزلازل

أردف «القزاز»، أنه من المعروف أن أخطر منطقة لدينا في مصر هى خليج العقبة، التي شهدت وقوع هزة أرضية متعاقبة خلال الـ72 ساعة الماضية، وهناك مناطق أخرى، لكنها ضعيفة في حزام الزلازل مثل خليج السويس والبحر الأحمر، إلا أنها تكون ضعيفة، لأنها على حواف الألواح السيكتونية، لكن هناك عوامل عديدة تتأثر بالنشاط الزلالزلي، وأماكن الزلازل معروفة، وفي مصر حتى الآن هي آمنة.

الزلازل لا تقتل.. المباني التي تقتل

أضاف أن الزلزال الذي وقع في جنوب شبه الجزيرة العربية بالقرب من دولة اليمن، هذه المنطقة تحديداً معروفة علميا بأنها منطقة زلازل بسيطة، وغالبا تشهد وقوع الهزات الأرضية بشكل متكرر، لأسباب علمية، خاصة منطقة نويبع، فيجب علينا الحرص منها، وألا ننشئ مباني مرتفعة فيها، حتى لا يكون هناك خطورة على السكان، وذلك طبقا للقاعدة التي تقول إن «الزلازل» لا تقتل، لكن المباني هي التي تقتل.

لا يمكن توقع الزلازل

أضاف أنه لا توجد خطورة حقيقية على مصر، لأنها بعيدة كل البعد عن حزام الزلازل، ورغم ذلك، لا يمكن لأى شخص التوقع أو التنبؤ بحدوث زلزال في منطقة معينة من المناطق، وإذا حدث فيمكن أن يكون من المصادفة، وليس بأساس علمي فضلاً عن أن أحزمة الزلازل معروفة.