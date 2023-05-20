العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة داخل أرض فضاء ببورسعيد

عثر أهالي بورسعيد مساء اليوم على جثة رضيعة مجهولة الهوية لا يتعدى عمرها بضعة أيام ملقاة على أرض فضاء بنطاق حي المناخ ببورسعيد في ظروف غامضة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل عن طريق سيارة الاسعاف إلى مستشفى النصر التخصصي جثة رضيعة في ظروف غامضة والفحص تبين أن عمرها من يومين لخمس أيام تقريبا ويجري فحصها لمعرفة أسباب الوفاة.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الحادث أن الأهالي عثروا على جثة الرضيعة داخل أرض فضاء بجوار أبراج خان الخليلي بنطاق حي المناخ ويجرى استكمال التحريات لمعرفة الشخص الذي ألقي بها على الأرض وملابسات الحادث.

تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق لمعرفة هوية الطفلة وسبب الوفاة.