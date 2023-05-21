مخالفة على الطرق السريعة تكلفك غرامة 50 ألف جنيه.. تعرف عليها

حوادث كثيرة تشهدها معظم الطرق العامة والمحاور الرئيسية بسبب سيارات النقل الثقيل والتي ينتج عنها إصابات وفي بعض الأوقات تكون نتيجة تلك الحوادث خسائر في الأرواح لأنها تعمل على نقل السلع والبضائع سواء المنتجة محليا أو القادمة من الخارج عبر البر والبحر، بين المدن والمحافظات وفي الوقت ذاته يتعرض النقل الثقيل لانتقادات شديدة ويسبب مشكلات لا حدود لها، ولذلك وضع قانون المرور عقوبة رادعة على نقل سلع أو أدوات محظور نقلها.

غرامات مالية في قانون المرور

يقول اللواء أحمد هشام الخبير المروري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قانون المرور، خص مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور، من بينها غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين، ومن 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة، وغرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

مخالفة خطر على الطريق العام

وأضاف «هشام» أن غرامة 5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه، و2000 جنيه لـمخالفة تركيب زجاج فاميه، ومخالفة الإضرار البيئي ومخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار، و50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

وهذه العقوبة تستوجب الرخصة الخاصة ورخصة السيارة، وهذه المخالفات خطر على الطريق العام.