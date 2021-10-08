مصادر: أسعار البنزين الجديدة لا تؤثر على سعر النقل الثقيل والقطارات

قالت مصادر حكومية مطلعة، إن أسعار البنزين الجديدة وارتفاعها لا تؤثر على تكلفة مبالغ نقل البضائع والطعام وغيرها، وأن ترتفع أسعارها بسبب أسعار البنزين الجديدة.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار النقل الثقيل ونقل البضائع والقطارات لن ترتفع مع ارتفاع أسعار البنزين لأن الوقود الخاص بتحريكها هو السولار وليس البنزين.

وأشارت إلى أن قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين أتى بتثبيت أسعار السولار عند 6.75 جنيه وعدم رفعها كما حدث في التسعير الماضي في شهر يوليو، لذلك لن تتأثر تعريفات النقل الخاصة بالبضائع.

وقد قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين والسولار برفع أسعار البنزين الجديدة بقيمة 25 قرشا للتر الواحد بنسبة 3.5% فقط بدلا من 10%.

تثبيت أسعار السولار للإبقاء على سعر نقل البضائع

كما أعلنت لجنة التسعير التلقائي للوقود تثبيت أسعار السولار، والإبقاء عليها وعدم تحريكها خلال التسعير الحالي للربع الثالث من العام الحالي.

وأقرت اللجنة بثبات أسعار السولار في السوق المحلية، حيث جرى تثبيت سعره عند 6.75 جنيه للتر، وبدأت محطات الوقود في العمل بالأسعار الجديدة للبنزين اليوم منذ الساعة التاسعة صباحاً، وسيستمر العمل بهذه الأسعار حتى بداية شهر يناير المقبل.

وقد جاء قرار اللجنة برفع الأسعار المحلية للبنزين بنسبة 3.5%، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية في العالم منذ بداية العام الجاري، حيث بدأت أسعار النفط في التعافي بشكل ملحوظ منذ بدء العام، وارتفاعها بشكل كبير خلال الشهور الثلاثة الماضية.

ويتمّ تحديد أسعار البنزين بناء على عوامل عديدة تساعد في وضع آلية التسعير الجديد، منها السعر العالمي لبيع المنتجات البترولية والسعر العالمي لبرميل خام برنت، إضافة إلى سعر صرف العملات الجنبية، بجانب التكاليف الخاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة.