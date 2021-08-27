طرح محلات ساحة النقل الثقيل بمدينة طور سيناء في مزايدة محلية

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء عن طرح محلات ساحة النقل الثقيل بحي النصر في مزايدة محلية، وذلك في جلسة يوم الأحد الموافق 9/12/2021.

موعد ومكان عقد المزايدة

وقال أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء، إنه سيجري عقد المزايدة الساعة بمقر الوحدة لمحلية، وعلى الراغب في الاشتراك أن يقوم بسداد مبلغ 3 ألاف جنيه، بينهم 2000 جنيه قيمة التأمين للمباني والمنشآت، و 1000 جنيه قيمة التأمين الابتدائي.

وأضاف رئيس المدينة في تصريح له اليوم الجمعة، إنه في حالة رسو المزايدة يجري سداد التامين النهائي بواقع 10% من إجمالي القيمة الكلية للعقد التي رست عليه المزايدة عن مدة التعاقد بالكامل، ويسدد فور رسو المزاد مع الاحتفاظ بهذا التأمين النهائي وتأمين المنشآت حتى تمام تنفيذ العقد.

شروط التقدم للمشاركة في المزايدة

وأوضح أنه للاشتراك في هذه المزايدة يجري التقدم بطلب باسم رئيس المدينة لشراء كراسة الشروط والمواصفات مقابل 300 جنيه، وتسحب كراسة الشروط والمواصفات لهذه المزايدة من خزينة مجلس المدينة خلال مواعيد العمل الرسمية، وتسدد التأمينات من خلال السداد الإلكتروني عن طريق الفيزا بماكينات التحصيل بالوحدة المحلية، أو السداد بأمر دفع للبنك.

وأشار إلى أن المزايدة تجري وفقًا لأحكام القانون 182 لسنة 2018، بشأن إصدار قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، و اللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم (14) لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

يذكر أن ساحة انتظار السيارات توجد أمام السوق الحضري بمدينة طور سيناء، والذي أقيم على مساحة 4500 متر مربع بتكلفة 15 مليون جنيه من صندوق تطوير العشوائيات، ويضم 34 محلا و52 باكية، ويوفر 500 فرصة مباشرة وأكثر من 2000 غير مباشرة.