7 مدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة بطقس اليوم.. العظمى 39 مئوية

ترتفع درجات الحرارة بطقس اليوم الأحد على مختلف الأنحاء نسبيا ليسود طقس حار إلى معتدل نهارا، بينما تسجل 7 مدن أعلى درجات الحرارة نهارا في طقس شديد الحرارة نهارا، تتجاوز درجات الحرارة العظمي بها 39 درجة مئوية، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

فيما يسود طقس بين معتدل ومائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء وساعات الصباح الباكر، بينما سجلت بطقس أمس السبت ميلا للبرودة على كافة الأنحاء.

ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح

تسجل المدن الأكثر ارتفاعا في الحرارة، بطقس اليوم الأحد، درجات حرارة تتراوح بين 38 و39 مئوية لدرجة الحرارة العظمى، والصغرى بين 22 و24 مئوية، مع سطوع الشمس نهارا ونشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة من اليوم، وارتفاع نسبة الرطوبة التي تتجاوز 36%، ما يزيد من احساس الشخص بارتفاع درجات الحرارة مع انعدام فرصة سقوط الأمطار، وفقا لاستطلاع الأقمار الصناعية على أي من المدن الدافئة اليوم الأحد.

درجات الحرارة اليوم الأحد

تنشر «الوطن» درجات الحرارة في 6 مدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة بطقس اليوم الأحد والظواهر الجوية المتوقعة وفقا للأرصاد الجوية المصرية وهي:

- أسوان 38 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

- أبو سمبل 38 درجة للعظمى، و22 درجة للصغرى.

- الأقصر 38 درجة للعظمى، و22 درجة للصغرى.

- قنا 38 درجة للعظمى، و24 درجة للصغرى.

- أسيوط 38 درجة للعظمى، و23 درجة للصغرى.

- سوهاج 38 درجة للعظمى، و23 درجة للصغرى.

- الوادي الجديد 39 درجة للعظمى، و22 درجة للصغرى