حالة الطقس اليوم الخميس.. انخفاض في درجات الحرارة

أصدر خبراء الأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الخميس الموافق 18 مايو، حيث تسود أجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر، ويكون الطقس حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائلة للدفء على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس اليوم يكون لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره

وأضاف خبراء الأرصاد، أن طقس اليوم يكون لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وتشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة اليوم، في مدن ومحافظات الجمهورية، وتأتي كما يلي:

- القاهرة 30 - 18

- العاصمة الإدارية 31 - 17

- أكتوبر 30 - 17

- بنها 29 - 18

- دمنهور 30 - 18

- وادي النطرون 31 - 17

- كفر الشيخ 29 - 18

- المنصورة 30 - 17

- الزقازيق 31 - 19

- شبين الكوم 30 - 18

- طنطا 29 - 17

- دمياط 24 - 17

- بورسعيد 24 - 19

- الإسماعيلية 30 - 18

- السويس 30 - 17

- العريش 24 - 17

- رفح 23 - 18

- رأس سدر 31 - 16

- نخل 30 - 14

- كاترين 29 - 11

- الطور 35 - 20

- طابا 33 - 19

- شرم الشيخ 36 - 23

- الإسكندرية 24 - 16

- العلمين الجديدة 23 - 18

- مطروح 23 - 18

- السلوم 25 - 16

- سيوة 30 - 20

- رأس غارب 36 - 23

- الغردقة 37 - 24

- سفاجا 36 - 23

- مرسى علم 36 - 24

- شلاتين 35 - 23

- حلايب 31 - 20

- أبو رماد 32 - 22

- رأس حدربة 31 - 21

- الفيوم 30 - 18

- بني سويف 31 - 19

- المنيا 32 - 18

- أسيوط 33 - 19

- سوهاج 34 - 21

- قنا 38 - 22

- الأقصر 39 - 22

- أسوان 42 - 24

- الوادي الجديد 36 - 19

- أبوسمبل 42 - 22