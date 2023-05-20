«الأرصاد» تعلن حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات: أمطار ورياح وشبورة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت في المحافظات، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار خلال فترة النهار على الوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» حالة الطقس اليوم في المحافظات، فضلًا عن درجات الحرارة، وأخيرًا الظواهر الجوية التي تشهدها جميع الأقاليم.

حالة الطقس في مصر

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس في مصر اليوم السبت، فإنّه من المتوقع أن تسود عدة ظواهر جوية في مختلف المحافظات، والتي تأتي كالتالي:

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

فرص سقوط أمطار خفيفة ليلًا بنسبة حدوث 20% على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الطقس في القاهرة اليوم

وفيما يخص حالة الطقس في القاهرة اليوم، فإنّه من المتوقع أن تزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، كما أنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، حار نهارًا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20 درجة.

درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

وفيما يخص درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر فإنّها تأتي كالتالي:

الوجه البحري العظمى: تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18 درجة.

جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20 درجة.

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23 درجة.

حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة

وفيما يخص حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة فإنّه من المتوقع أن يحدث ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بدايةً من الأحد المُقبل 21 مايو وحتى الخميس 25 مايو، فيما من المتوقع أن تسود عدة ظواهر جوية أبرزها الشبورة ونشاط الرياح وفرص سقوط أمطار خفيفة.