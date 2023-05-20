الإسكندرية تستقبل كأس العالم لكرة السلة ضمن جولته بعدد من الدول

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري ومندوبي الاتحاد الدولي لكرة السلة، وذلك في إطار استقبال مصر لكأس العالم لكرة السلة ضمن جولته فى عدد من الدول من بينها مصر.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته البالغة باستقبال أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة واستقبال الإسكندرية لكأس العالم لكرة السلة، مؤكدا دعمه الكامل لجميع الأنشطة الرياضية التي تسهم في تفريغ طاقة الشباب بشكل يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

«الشريف»: الإسكندرية جاهزة لاستقبال أي فاعليات رياضية على أرضها

أكد الشريف أن الإسكندرية دائما جاهزة لاستقبال أي فاعليات وأنشطة رياضية على أرضها، كما أن جميع مؤسسات المحافظة مستعدة لتقديم كامل الدعم والتسهيلات المتاحة والتي تليق بعروس البحر الأبيض المتوسط وبمكانة الاتحاد المصري لكرة السلة، وبما يساهم في رفع اسم مصر في المحافل الرياضية العالمية.

شهد اللقاء، الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، وعمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والمدير التنفيذي للاتحاد، ومندوبي الاتحاد الدولي.

وصول كأس العالم لكرة السلة إلى مصر

يُذكر أن كأس العالم لكرة السلة وصل إلى مصر اليوم السبت، قادمًا من الرأس الأخضر، وسيغادر مصر ذاهبًا إلى أنجولا، وقد انطلق الكأس من الفلبين ليقوم بجولة حول العالم مرورًا بعدد 32 دولة مشاركة في البطولة، وذلك على مدار ثلاثة أشهر، ليعود فى ختام الجولة إلى الفلبين.

بطولة كأس العالم لكرة السلة

وبطولة كأس العالم لكرة السلة هذا العام مكونة من 32 دولة، يتم تقسيمها على 8 مجموعات، حيث تقع مصر في المجموعة الرابعة مع دول المكسيك، وليتوانيا، ومونتينيجرو، وسوف تقام مباريات مصر في دولة الفلبين.

وقد ظهرت مصر في 6 نسخ سابقة، وتعد النسخة المقبلة الظهور السابع للمنتخب المصري، حيث كان أول ظهور للمنتخب المصري عام 1950 بالأرجنتين، وآخر ظهور كان عام 2014 بإسبانيا، وقد احتل المنتخب المصري المركز الخامس كأحسن تصنيف حققه على مدار التاريخ، وذلك سنة 1950.