ارتفاع نسب توريد القمح في المنوفية إلى 80 ألف طن وسط إقبال من المزارعين والتجار

يواصل المرزاعون والتجار توريد القمح بكثافة والإقبال الكبير على الصوامع والشون والهناجر في محافظة المنوفية، والتي تشهد وجود عدد كبير من أماكن التخزين والتي يتم العمل من خلالها على تسهيل إجراءات تسليم القمح من المزارعين والتجار.

إقبال كبير على توريد القمح إلى الصوامع في المنوفية

وقال المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، إن الإقبال كبير علي توريد القمح إلى الصوامع والشون والهناجر على مدار الأسبوع في جميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى هذا الإقبال دليل على وعي المواطنين الكبير بأهمية توريد محصول القمح والذي يصل إليهم مرة أخرى في صورة دعم عبارة عن رغيف الخبز.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن توريد القمح وصل إلى مستوى جيد، حيث استقبلت الصوامع وأماكن تخزين القمح إلى 80 ألف طن قمح، مطالبا المزارعين بضرورة تكثيف التوريد خلال الفترة المقبلة.

حصاد محصول القمح مستمر في مراكز المنوفية

وأوضح أن هناك مركزين لا يزال فيهما نسبة كبيرة من الأراضي لم يتم حصادها وهما مركزي تلا والشهداء، بخلاف نسب جيدة لم يتم حصادها في باقي المراكز، مؤكدا أن موسم الحصاد هذا العام يشهد وفرة في الإنتاجية وهو ما يساعد على انتعاشة كبيرة للمزارعين وزيادة نسب التوريد إلى أماكن التخزين.