تحصين 376 ألف رأس ماشية ضمن حملة «الحمى القلاعية» في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الانتهاء من تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي انطلقت أعمالها في مارس الماضي بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم تحصينه خلال الحملة بلغ 376 ألفا و161 رأس من الماشية والأغنام، بنسبة تنفيذ 100,7%.

حملة تحصين المواشي في المنوفية

وأشار الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة إلى أن الحملات القومية تأتي ضمن جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها، وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة، موضحاً أن لجان الحملة القومية باشرت عملها بانتظام منذ انطلاقها من خلال المقرات المعدة لها، أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كل التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلا عن تقديم التوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام.

إعداد قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية

وتابع، بأن الحملة ساهمت في إعداد قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية والتى بدورها تفيد في تحضير الجرعات للتحصينات والعلاجات التي يجري توفيرها، موجها شكره وتقديره لمحافظ المنوفية على ما يقوم به من مجهودات ودعمه اللوجستي للحملة وتقديم كافة التيسيرات اللازمة أمام عمل اللجان لتحقيق الخطة المستهدفة.

وأشاد محافظ المنوفية بالحملات القومية التى تنفذها وزارة الزراعة، والتي تستهدف تغطية كل أنحاء محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وتنميتها وزيادة الإنتاج ورفع معدلات الاقتصاد القومي.