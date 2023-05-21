هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر تضرب نيبال.. عمقها 15 كيلومترا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، نيبال الواقعة جنوب آسيا، في جبال الهملايا، بين الهند والصين، على عمق 15 كيلومتر.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت نيبال وقعت على مسافة 106 كيلومترات بين الغرب والشمال الغربي من مدينة بوخارا وسط البلاد، و74 كيلومتر بين الغرب والشمال الغربي من باجلونج غرب نيبال.