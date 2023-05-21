بوتين يهنئ قواته بالسيطرة على مدينة باخموت شرق أوكرانيا

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة والجيش الروسي بالسيطرة على مدينة باخموت شرق أوكرانيا، وقالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، إنن سيتم تكريم كل من تميز في المعركة

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الروسية لسيطرة الكاملة على مدينة باخموت، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، وصف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، قمة مجموعة السبع «الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والمملكة المتحدة»، في اليابان بالسيرك العبثي وحلبة للنفاق، يحاول الغرب من خلالها قلب كل شيء رأسا على عقب، مضيفا عبر «تليجرام»، أن النظام الذي تدافع عنه المجموعة نظام قائم على الحمقى، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وامس السبت، انتقد جماعات حقوقية ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة للأطفال والصراع المسلح، فيرجينيا جامبا، لعقدها اجتماعاً مع المفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا، المطلوبة لدى «المحكمة الجنائية الدولية».

وبحثت جامبا مع مفوضة حقوق الأطفال الروسية، أمس الأول الجمعة، حماية الأطفال في الأزمة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.