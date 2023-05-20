رئيس المركز الأوكراني للحوار: إعلان قوات فاجنر السيطرة على باخموت كان مزيفا

قال الدكتور عماد أبوالرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، من كييف، إن الجيش الأوكراني لا يزال يؤكد وجود قواته في أطراف باخموت، وأن القوات تتمركز في الاتجاه الشمالي الغربي للمدينة.

قوات فاجنر تسيطر علي باخموت مزيف

وأضاف «أبو الرب» في تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية»، أن بعض الخبراء العسكريين الأوكران أكدوا أن إعلان قوات فاجنر السيطرة الكاملة على باخموت مزيف، وأن فاجنر استنفدت العديد من قواتها، وإعلانها تسليم باخموت الخميس المقبل ما هو إلا سعي لوضع القوات الروسية في خط المواجهة.

سقوط مدينة باخموت لا يعني انتهاء الحرب

وأوضح أن سقوط مدينة باخموت لا يعني انتهاء الحرب أو المعركة، وأن القوات الأوكرانية ماضية في الدفاع عن أراضيها، كما أعلن قائد مجموعة فاجنر السيطرة على كامل مدينة باخموت، وأن قواته ستبدأ تسليم باخموت للجيش الروسي الخميس المقبل.

من جهته، نفى الجيش الأوكراني سيطرة فاجنر الروسية على باخموت بالكامل، وأن قواته مستمرة في القتال.