أوكرانيا تتصدى لهجوم جوي جديد على «كييف» لمسيرات روسية

أعلنت أوكرانيا، أن دفاعاتها تمكنت من التصدي بشكل تام لهجوم جوي جديد شنته مسيرات روسية على كييف.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية اليوم السبت، عن السلطات الأوكرانية قولها «إن روسيا شنت هجوما كبيرا بطائرات بدون طيار»، مؤكدة في الوقت ذاته أن الدفاعات الجوية لمدينة كييف أسقطت كل الأهداف الجوية التي تم رصدها.

وكان رئيس بلدية كييف فيتالى كليتشكو، قد أشار في وقت سابق اليوم إلى اندلاع حريق على إحدى المباني السكنية في منطقة «دينبروفيسكي» جراء سقوط حطام طائرة.