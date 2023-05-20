كييف: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ202 ألف و430 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 202 ألف و430 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة «خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و781 دبابة و7 آلاف و382 من المركبات المدرعة، و3 آلاف و229 من النظم المدفعية، و564 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة، و325 من أنظمة الدفاع الجوي، و308 من الطائرات المقاتلة، و294 مروحية، و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و103 من المركبات وخزانات وقود، إضافة إلى 423 من المعدات الخاصة و2801 طائرات مسيرة وإسقاط 1011 صاروخا من طراز كروز».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقامت بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

أكثر من 80 اشتباكا قتاليا في 5 وجهات متفرقة

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم أيضا أن أكثر من 80 اشتباكا قتاليا بين القوات المسلحة الأوكرانية والقوات الروسية وقعوا في أخر 24 ساعة في اتجاهات مدن ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا وشاختارسكي.

وأفاد بيان الهيئة الصحفي الذي نقلته الوكالة الأوكرانية، أن الروس نفذوا الليلة الماضية غارة جوية أخرى بطائرات مسيرة من طراز شاهد على أوكرانيا.

وذكر البيان، أنه خلال أمس أيضا، شنت القوات الروسية ست ضربات صاروخية و62 غارة جوية و65 هجوما بالمدفعية الثقيلة على مواقع لقواتنا ومستوطنات مأهولة بالسكان.

وأضاف البيان «أن المحتلين الروس يواصلون منح جوازات السفر القسري للسكان في كاخوفكا، وهي منطقة محتلة مؤقتا في منطقة خيرسون».

ولتسريع هذه العملية، قام الروس بشن غارات استعراضية تهدف إلى تخويف السكان المحليين من خلال احتمالية حشد وتغريب الممتلكات.

وعلى وجه الخصوص، هدد الروس المواطنين الأوكرانيين الذين رفضوا امتلاك جواز سفر روسي بالإخلاء القسري من منازلهم وقطع التيار الكهربائي، بحسب البيان.