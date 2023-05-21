رئيس «الأعلى للإعلام»: مصر دفعت ثمنا كبيرا من أجل القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنَّ مصر دفعت ثمنًا كبيرًا جدًا من أجل القضية الفلسطينية والوساطة المصرية ضرورية في كل المراحل.

لابد أن يكون هناك موقف عربي قوي تجاه الغارات الإسرائيلية

وأضاف «جبر»، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»، أنَّه لابد أن يكون هناك موقف عربي قوي تجاه الغارات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وتابع: «لابد أن تكون هناك آلية بخطوات محددة لتنفيذ مبادرة السلام العربية حتى تعلم إسرائيل ان وراء الفلسطينيين رأي عام عربي داعم ومؤيد، ولن يسود السلام والأمن في المنطقة إلا بحل القضية الفلسطينية وعلى إسرائيل الاقتناع بذلك».

وأشار إلى أنَّ عودة سوريا إلى الجامعة العربية وجلوس الرئيس بشار الأسد على مقعدها بالقمة مرحلة جديدة في العمل العربي المشترك، مضيفًا أنَّ الجماعات الإرهابية جعلت من سوريا مسرحا لعملياتها ولم يتصور أحد أن الرئيس بشار الأسد لديه هذه القدرة على الصمود.

واستطرد: «هناك وجود إيراني قوي في سوريا ونأمل أن تكون التوافقات السعودية الإيرانية مقدمة للحل، وسوريا تحتاج إلى حوار داخلي بهدف إزالة الأوجاع وبداية مرحلة جديدة، وعلى المجتمع الدولي الاقتناع بأن القضية السورية وعودتها للصف العربي هي إرادة عربية».

اتفاقات التهدئة في السودان

وشدد على أنَّه يجب أن تؤمن دول الجوار لسوريا بحق الشعب السوري في حياة مستقرة، مضيفًا أنَّ اتفاقات التهدئة في السودان ليست كافية لأنه يتمّ خرقها قبل البدء فيها، مبينًا أنَّ مشكلة السودان أعمق من سوريا والحل أن يرفع الجميع يده عنها وترك الشعب السوداني لإقرار مصيره، ومشكلة السودان مرشحة للاستمرار إلى سنوات طويلة مقبلة.