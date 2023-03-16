كرم جبر: الإرهاب أضعف القضية الفلسطينية ويهدد الدول العربية

وصف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، القضية الفلسطينية بأنها أحد التحديات الكبرى أمام الإعلام العربي، معتبرًا أنها قضية العرب الكبرى منذ نشأة جامعة الدول العربية، وكان العرب يتحدون دائما تحت مظلتها.

المطلوب حاليا صرخة لإيقاظ ضمير العالم

وأوضح «جبر» خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب» من الكويت، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المطلوب حاليا صرخة لإيقاظ ضمير العالم لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الويلات التي يتعرض لها، مشددًا على أنه لا يوجد أمن أو استقرار في الشرق الأوسط إلا بحل القضية الفلسطينية.

الإعلام العربي الآن يحاول إحياء القضية الفلسطينية والالتفاف حولها

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك أشياء حدثت في السنوات الأخيرة أضعفت القضية الفلسطينية، أهمها انتشار الإرهاب، فكان ما يهدد الأمن القومي العربي هو إسرائيل، أما الآن أصبح الخطر الذي يواجه الدول العربية متفرقا على هيئة جماعات إرهابية، ويهددها أكثر من إسرائيل.

ولفت كرم جبر إلى أن الإعلام العربي الآن يحاول إحياء القضية الفلسطينية والالتفاف حولها من جديد، خاصة مع حكومة إسرائيلية متعنتة لا تؤمن بالسلام ولا بحل الدولتين، ولا أن القدس الشرقية عاصمة فلسطين، وتهدم المنازل وتهجر المواطنين الفلسطينيين.