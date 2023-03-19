الكاتب الصحفي كرم جبر يكشف تفاصيل زيارته للكويت وحضور اجتماع الإعلاميين العرب

كشف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تفاصيل زيارته لدولة الكويت التي ناقشت قضايا إعلامية تتعلق بالإعلام العربي، والتحديات التي تواجهه، وضرورة التعامل مع محتوى المنصات الأجنبية، والتعاون المشترك مع وزارات الإعلام العربية، موضحًا أن لقاء الإعلاميين العرب لم يحدث منذ سنوات.

المؤتمر قرّب وجهات النظر الإعلامية

وأشاد «جبر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «عزة مصطفى»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، بحفاوة استقبال ولي العهد الكويتي للوفد الإعلامي المصري، كما أن ولي العهد الكويتي طلب نقل تحياته إلى الرئيس السيسي.

ولي العهد الكويتي طلب نقل تحياته إلى الرئيس السيسي

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن ولي العهد الكويتي دعا إلى ضرورة الرد على الشائعات التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي؛ من أجل التأثير على العلاقات العربية، كما أنه زار بعض الصحف الكويتية، وناقش معهم أزمات الصحف الورقية التي تتمثل في ضعف التوزيع والإعلانات.

وواصل أن هذا اللقاء كان واحدًا من اللقاءات المثمرة، كما أنه ألقى محاضرة في جامعة الكويت، عن بعض المشكلات الإعلامية التي يتم نقلها عبر السوشيال ميديا؛ مثل قضية الإلحاد، وهناك تواصل مع الدول العربية حول كل هذه القضايا والتحديات الإعلامية، لافتًا إلى أن هناك بعض الدوائر المغرضة تعمل على بث الفتن المغرضة بين الشعوب العربية؛ وهو الأمر الذي يجب لانتباه له، ومواجهته، موجهًا الشكر لدولة الكويت الشقيقة.