عالم الزلازل الهولندي يثير قلق العالم من جديد: ترقبوا الموجة الأعنف

عاد عالم الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوجربيتس من جديد ليثير الجدل عبر تغريدة له على تويتر، دعا خلالها العالم لترقب موجة الزلازل الأعنف، مع إمكانية حدوث أنشطة زلزالية عالية المخاطر تعد مرتبطة بحركة الكواكب التي تنشأ مع الأرض، وذلك اليوم الأحد 21 مايو وربما أقوى في حدود 22 مايو، وحذر من ذلك من خلال مقطع فيديو لتوقعاته عبر حساب هيئة SSGEOS الجيولوجية التي يتبعها.

زلزال بقوّة 7.1 درجة ضرب المحيط الهادي

وقال عبر تغرّيده له على تويتر: «نحن في وقت يزداد فيه احتمال النشاط الزلزالي»، وتزامنت تحذيراته مع زلزال بقوّة 7.1 درجة ضرب أمس المحيط الهادي شرق كاليدونيا الجديدة رُصِد على عمق 35 كيلومتراً على بُعد نحو 300 كيلومتر شرق سواحل كاليدونيا

حالة من الهلع حول العالم

وتسببت تلك التحذيرات في حالة من الهلع حول العالم، بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل.