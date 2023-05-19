زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب جنوب خليج عدن

أعلن المرصد العالمي لرصد الزلازل، وقوع هزة متوسط بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح المرصد عبر الموقع الرسمي الخاص به، أن عمق الزلزال بلغ 10 كيلومترات جنوب خليج عدن، والذي يقع جنوب شبه الجزيرة العربية بالقرب من دولة اليمن.

زلزال وقع قبل قليل

كما سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، الثلاثاء الماضي، هزة أرضية على بعد 111 كيلو متر من شمال شرم الشيخ.

بيان وتوقيت وقوع الزلزال

وقال المعهد في بيان له منذ قليل، إن وقت حدوث الزلزال كان في تمام 10:05 مساء بالتوقيت المحلي، بقوة 4.37 درجة على مقياس ريختر.