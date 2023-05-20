الزلزال تضرب عددا من الدول.. أخطرها في كاليدونيا الجديدة

شهد عدد من الدول خلال الساعات الأولى من اليوم السبت، عدة هزات أرضية وزلازل تراوحت قوتها ما بين 2 درجات و7.1 درجة على مقياس ريختر، دون أنباء عن وقوع أضرار بشرية أو مادية.

وكانت أقوى الزلازل، في كاليدونيا الجديدة، وبلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر. ووفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقع زلزال بقوة 7.1 ريختر، جنوب شرق جزيرة لويالتي بكاليدونيا الجديدة على عمق 30 كيلومترا.

ونرصد أهم الهزات الأرضية التي ضربت عددا من الدول خلال الساعات الأولى من اليوم السبت:

بؤرة زلزال الفلبين شرق مانسالاي

بلغ قوة هزة أرضية ضربت جزيرة ميندورو بالفلبين، 4.7 درجة على مقياس ريختر، على عمق 100 كيلومتر، فيما أوضح الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن البؤرة وقعت على مسافة 23 كيلومتر شرق مانسالاي.

رومانيا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.6 ريختر، رومانيا على عمق 15 كيلومتر، فيما وقعت البؤرة على مسافة 68 كيلومتر بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة دروبيتا تورنو سيفيرين.

اليونان

شهدت جزيرة كريت بالبحر المتوسط، هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر وبعمق 2 كيلومتر.

هزة أرضية بقوة 2 درجات تضرب هاواي الأمريكية

ضربت هزة أرضية بقوة 2 درجات على مقياس ريختر جزيرة هاواي الأمريكية، شمال المحيط الهادئ، على عمق كيلومترا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة هاواي الأمريكية على مسافة 338 كيلومتر بين الشرق والجنوب الشرقي من هونولولو.

كاليدونيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر، جنوب شرق جزيرة لويالتي بكاليدونيا الجديدة التابعة لفرنسا جنوب غرب المحيط الهادئ بعمق 30 كيلومترا.

وزلزال كاليدونيا هو الثاني الذي يضرب المنطقة خلال أقل من يوم واحد.ووفقا للزلازل الأوروبي المتوسطي، وقعت بؤرة الزالزال على مسافة 428 كيلومترا شرق نوميا عاصمة كاليدونيا الجديدة.