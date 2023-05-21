حادث مأساوي بألمانيا.. مراهق يقتل والده بمساعدة أصدقائه في برلين

شهدت العاصمة الألمانية «برلين»، أمس السبت، حادثا مأساويا، تمثل في قتل مراهق يبلغ من العمر «16 عاما»، بإطلاق النار على والده «40 عاما» بدم بارد، فيما كشفت السلطات الامنية في العاصمة، تفاصيل الحادث.

الحادث جريمة قتل غدر

وأعلنت شرطة برلين القبض على مراهق «16 عاما»، أطلق النار على والده وأرداه قتيلا، مشيرة إلى أن حادث إطلاق النار جريمة قتل غدر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

القبض على مراهق ثان على ذمة القضية

وأضافت الشرطة والادعاء الألمانيين أنه تم القبض على مراهق آخر يبلغ من العمر«17 عاما» على ذمة القضية، وتابعت السلطات الأمنية قائلة إن المراهقين اشتركا مع ابنة القتيل وصديقة ابنه في استدراج المجني عليه «الوالد» بذريعة من الذرائع إلى المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

وأشارت الشرطة والادعاء في ألمانيا، إلى أن المجنى عليه، وقعت له إصابة خطرة من جراء إطلاق عدة طلقات رصاص عليه، ثم توفي متأثرا بإصابته.

وشهدت المانيا في وقت سابق، حوادث إطلاق النار على الوالدين، وفي 24 يناير 2020، قتل شابا، بلغ عمر في ذلك الوقت، «26 عاما» والديه و4 آخرين من عائلته وأصيب 2 آخرين، بسلاح نصف آلي في بلدة روت آم زي بولاية «بادن فورتمبرج» جنوب غرب البلاد ثم اتصل بالشرطة وانتظر إلى أن أتت للقبض عليه

وأشار قائد الشرطة المحلية راينر مولر إلى العثور داخل المنزل 6 قتلى، بينهم 3 رجال أعمارهم 36 و65 و69 عاما و3 نساء أعمارهم 36 و56 و62 عاما، مضيفا أن عناصر الشرطة، وجدت مطلق النار بانتظارها دون سلاح خارج المنزل.