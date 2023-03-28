سخانات المنازل تتحول إلى مسألة أمن قومي في ألمانيا.. اعرف السبب

في مواجهة المسؤولين الحكوميين القلقين من التحول السريع بعيدا عن الوقود الأحفوري، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، إن مصدر الطاقة الذي يستخدمه الألمان لتدفئة منازلهم يجب اعتباره مسألة تتعلق بالأمن القومي.

وأصبح جعل مالكي المنازل في ألمانيا يستبدلون أفران النفط والغاز القديمة بمضخات حرارية كهربائية من القضايا التي تثير انقساما داخل الحكومة الائتلافية المكونة من 3 أحزاب برئاسة المستشار أولاف شولتس، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

ويفضل حزب الخضر البيئي بزعامة وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك القواعد الجديدة الصارمة التي من شأنها أن تحظر بشكل فاعل تركيب سخانات النفط والغاز التقليدية بدءا من العام المقبل، بحجة أنها تفاقم أزمة تغير المناخ وتعزز اعتماد ألمانيا على واردات الطاقة الأجنبية.

من جهتهم يخشى الديمقراطيون الأحرار والديمقراطيون الاشتراكيون بقيادة شولتس من أن مثل هذا التغيير قد يغضب الناخبين لأن تركيب مضخات حرارية يتطلب استثمارا أوليا أكبر بكثير، بالرغم من أن تكاليف التشغيل أقل.

كيف يتدفأ الألمان؟

يشار إلى أن ما يقرب من نصف أنظمة التدفئة المنزلية الحالية في ألمانيا تستخدم الغاز الطبيعي، والذي جاء الكثير منه من روسيا حتى تم قطع الإمدادات في أعقاب الأزمة مع أوكرانيا.

خفض الانبعاثات

رافقت نقاشات سياسية مماثلة الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات في قطاع النقل الألماني، الذي لا تزال تهيمن عليه السيارات ذات محركات الاحتراق.

وأثار الديمقراطيون الأحرار غضب شركائهم في التحالف الأخضر هذا الشهر من خلال المطالبة بثغرة في اللحظة الأخيرة بالنسبة لحظر الاتحاد الأوروبي لسيارات محركات الاحتراق.