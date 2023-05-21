«الأعلى للجامعات» يوجه بسرعة الانتهاء من استعدادات امتحانات التيرم الثاني

شدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفقاً لتقرير صادر عنه، على ضرورة الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بامتحانات التيرم الثاني 2023، وسرعة إنهاء كل الكليات في الجامعات الحكومية والخاصة من إعلان نتائج الامتحانات، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أدائها.

الجامعات: تطبيق قانون تنظيم الجامعات تجاه الغشاشين

وفي السياق ذاته، أكّد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، الاستعداد المكثف لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرّها الأعلى للجامعات، موضحين تطبيق قانون تنظيم الجامعات تجاه الغشاشين خلال الامتحانات واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاههم.

وأكّد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، الالتزام بكل الضوابط والقواعد التي أقرّها المجلس بشان الامتحانات أبرزها تطبيق قانون تنظيم الجامعات تجاه الغشاشين وإحالة أي واقعة غش إلى التحقيق الفوري، موضحاً أنَّ التوسع في الاختبارات الإلكترونية واختبارات البابل شيت ساهمت في الحد من الظاهرة.

امتحانات الجامعات 2023

ومن جهته، أكّد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، تطبيق قانون تنظيم الجامعات الحكومية فيما يتعلق بالضوابط والقواعد المنصوص عليها بشان مواجهة أعمال الغش، مؤكّداً أنَّ الفترة الأخيرة انخفضت نسب ومعدلات الغش بصورة كبيرة بسبب التوسع والتطور الكبير الذي شهده نظم الامتحانات بمختلف الجامعات.