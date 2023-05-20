«التعليم»: إحالة المتورطين في تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية للنيابة

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحان العام المقبل للشهادة الإعدادية سيكون بنظام البوكلت، موضحًا أن القرارات التي أصدرتها الوزارة اليوم بها جزء متعلق بالشهادة الإعدادية وآخر متصل باستعدادات امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى إحالة المتورطين في تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في الدقهلية أول أمس للنيابة العامة، حيث جرى تأجيل الامتحان إلى اليوم وإلغاؤه يوم الخميس، كما جرى تحديد المتورطين لاتخاذ الإجراءات.

تطبيق نظام البوكلت

وأضاف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، أنّ تطبيق نظام البوكلت يصعب محاولات الغش الإلكتروني، وبالتالي فإن هذا الإجراء يأتي في إطار الإجراءات التي أعلن عنها الدكتور رضا حجازي خلال الفترة الماضية.

الورق المستخدم في محاولات الغش

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل إدارة تعليمية سيكون لها علامة مائية في الورق الخاص بها، حتى يتم التوصل إلى مكان الورق المستخدم في محاولات الغش، وبالتالي، فإنه سيتم التعامل معها على الفور.