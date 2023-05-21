أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 2410 جنيهات في الصاغة

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب في مصر، خصوصًا بعد الانخفاضات الأخيرة، التي يشهد في السوق خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد تطبيق قرار الحكومة بفتح الباب الدخول إلى البلاد من جميع المطارات بالذهب دون أي تكلفة جمركية عليه.

أسعار الذهب اليوم

وعن أسعار الذهب اليوم، في جميع محالات الصاغة، ودون حساب المصنعية والدمغة والضريبة، فقد جاءت كالتالي:

- عيار 24 بلغ سعره نحو 2697 جنيهًا للبيع، مقابل 2754 جنيهًا للشراء.

- عيار 22 سجل 2472 جنيهًا للبيع، مقابل 2525 جنيهًا للشراء.

- سجل عيار 21 نحو 2360 جنيهًا للبيع، مقابل 2410 جنيهات للشراء.

- عيار 18 سجل 2023 جنيهًا للبيع، مقابل 2066 جنيهًا للشراء.

- عيار 14 سجل 1753 جنيهًا للبيع، مقابل 1607 جنيهات للشراء.

- عيار 12 سجل 1349 جنيهًا للبيع، مقابل 1377 جنيهًا للشراء.

سعر جنيه الذهب اليوم

وبما أن الجنيه الذهب كان الأكثر حظًا في عمليات الشراء في الأشهر الماضية، من جانب المستثمرين والراغبين في تحويل مدخراتهم المالية إلى جنيهات ذهبية خوفًا من أي خسائر عند عمليات البيع، تستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي، سعر الجنية الذهب اليوم في محلات الصاغة، دون حساب الضريبة والدمغة.

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب، اليوم، نحو 18 ألفا و880 جنيها، في حين بلغ سعر الشراء نحو 19 ألفًا و280 جنيهًا، وفقًا لما كشفت عنه شعبة الذهب والمجوهرات اليوم الأحد.

سعر كيلو الذهب اليوم

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم في أسواق الصاغة، خلال عمليات البيع نحو مليونين و697 ألفا و143 جنيهًا، في حين بلغ خلال عمليات الشراء نحو مليونين و754 ألفا و286 جنيهًا.