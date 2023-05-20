«جولد بيليون»: انخفاض الذهب عالميا ليسجل أدنى مستوى في 6 أسابيع 

قالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أسعار وتداول الذهب، إنَّ أسواق الذهب العالمية شهدت أسوأ أسبوع تداول منذ فبراير الماضي لتسجل الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي، ولكن نهاية تداولات الأسبوع جاءت مختلفة بتعافي كبير للذهب وتعويضه جزء من الخسائر في ظل تغير الأوضاع في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب الفورية انخفضت بنسبة 1.5% خلال الأسبوع الماضي وسجلت أدنى مستوى في 6 أسابيع عند 1951 دولار للأونصة، بحسب تحليل منصة جولد بيليون، وشهد هذا الأسبوع تغيرات واضحة في توجهات الأسواق بسبب تصريحات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي، فمنذ بداية الأسبوع خرج العديد من أعضاء الفيدرالي بتصريحات تفيد أن التضخم لا يزال بعيد عن هدف البنك وأن رفع أسعار الفائدة مجدداً في اجتماع يونيو القادم أمراً لا بد منه، ونتيجة لذلك تم تسعير الأسواق على رفع جديد في أسعار الفائدة ووصلت التوقعات إلى قرابة 50%.

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هذه التطورات تسببت في انخفاض كبير في مستويات الذهب ودفعه إلى كسر المستوى النفسي 2000 دولار لأسفل، منذ كون رفع أسعار الفائدة يجذب الاستثمارات بعيداً عن الذهب الذي لا يقدم عائد مقارنة مع السندات الحكومية التي تنتعش برفع الفائدة.

ولكن في اليوم الأخير في التداول صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن الفيدرالي قد لا يضطر إلى رفع الفائدة بسبب شروط الائتمان المصرفي المتشددة، وأن الأسواق تقوم بتسعير الفائدة بمسار مختلف عن البنك، كما أشار إلى أن البنك لم يتخذ أي قرارات بشأن الفترة الزمنية التي قد تكون مناسبة للإبقاء على سعر الفائدة مرتفع.

تسببت هذه التصريحات من قبل رئيس الفيدرالي في عكس توجهات الأسواق بشكل كامل، بداية من التسعير في الأسواق بشأن رفع الفائدة في يونيو الذي تراجع إلى 18.5%، وهو ما انعكس على الذهب بشكل إيجابي كبير دفعه إلى تعويض جزء كبير من خسائره التي سجلها منذ بداية الأسبوع.

التوقعات الآن تشير أن الذهب قد يعود إلى استكمال الارتفاع والعودة لاختراق المستوى 2000 دولار، خاصة أن المنطقة السعرية حول 1940 – 1950 دولار لم يتم المساس بها من قبل الذهب وهي تعد منطقة حرجة بالنسبة لاتجاهات الذهب.

الدولار الأمريكي يتماسك

استكمل الدولار الأمريكي ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي ليسجل أعلى مستوياته في شهرين وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، ليرتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% وذلك على الرغم من انخفاضه يوم أمس مع نهاية الأسبوع بنسبة 0.3%.

تصريحات رئيس الفيدرالي باول أثرت بشكل سلبي على تداولات الدولار نهاية أسبوع التداول، ولكنه تماسك بشكل جيد على المستوى الأسبوعي بسبب الدعم الذي حصل عليه من العائد على السندات الحكومية الأمريكية.

ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع المنتهي بنسبة 6.2% ليسجل أعلى مستوى في 9 أسابيع عند 3.733%، بينما ارتفع العائد لأجل عامين الأكثر حساسية للتغير في أسعار الفائدة بنسبة 7.1% وسجل أعلى مستوى في 9 أسابيع عند 4.349%.

ارتفاع الدولار خلال الأسبوع الماضي كان السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الذهب، كما أنه قلص من فرص الذهب لتحقيق المزيد من المكاسب بعد انعكاس توجهات الأسواق يوم أمس.