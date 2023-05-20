مدى تأثير انخفاض سعر الذهب على أسعار المنتجات المنافسة؟.. خبير يوضح

انخفاض كبير شهده الذهب خلال الفترة الحالية في السوق المحلية في ظل تراجع الأسعار عالمياً، الأمر الذي جعل الكثيرين يتساءل عن هل يؤثر انخفاض المعدن الأصفر على المنتجات المنافسة سواء كانت تتمثل في العملات العالمية أو غيره من المعادن.

مدى تأثير الذهب على المنتجات المنافسة

في هذا الشأن، قال الدكتور كريم العمدة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن انخفاض أسعار الذهب في الفترة الحالية له تأثير كبير على المنتجات المنافسة سواء كانت تتمثل في المعادن أو في العملات العالمية مثل الدولار لكن سيكون ذلك الانخفاض تدريجيا، بسبب إعفاء الدولة الجمارك عن بعض المشغولات الذهبية لمدة 6 أشهر، وهذه الخطوة بداية مهمة وممتازة.

وتابع «العمدة» أن هناك علاقة بين سعر الذهب والدولار، فانخفاض الذهب في مصر يقلل من حد المضاربات، كما أن انخفاض المعدن الأصفر يقلل من أسعار المنتجات الغذائية المستوردة من الخارج: «انخفاض الذهب في مصر ده بيأثر على المنتجات المنافسة وبيقلل منها، خاصة بعد لما تم إطلاق صندق الذهب لاحظنا الانخفاض في الذهب».

التنوع في طرق الاستثمار

ونصح الخبير الاقتصادي أنه يجب على المواطنين التنويع في ادخار أموالهم، فلا ينصب همهم فقط بادخارهم في شراء الدولار، لأنه غير ثابت، خصوصًا في اتجاه الدول حاليا، لاستخدام أكثر من عملة أخرى، واعتمادها غير الدولار، لذلك لا يكون من الآمن الادخار في الدولار طوال الوقت.