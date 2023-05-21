اليوم.. إعلان خلو مقعد النائب الراحل محمود بكري بمجلس الشيوخ

يعلن مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم، خلو مقعد النائب الراحل محمود بكري والذى وافته المنية في 10 مايو الجاري، وذلك وفقًا للخطاب الوارد من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

ويخصص المجلس جزءا من جلسته لتأبين الراحل محمود بكري، والذي كان يتمتع بحب وود في علاقته بزملائه داخل المجلس.

ووفقًا لنص المادة 256 للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، «يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه».

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ فإنَّه في حالة خلو مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

كذلك إذا خلا مكان أحد المترشحين في أي قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بـ15 يومًا على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذًا لحكم قضائي حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه.

كان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس الشيوخ قد أصدر نعيًا لوفاة النائب والكاتب الصحفي محمود بكري، والذي وافته المنية.

وأعرب مجلس الشيوخ عن عميق حزنه وخالص عزائه لأسرة النائب الراحل وذويه ومحبيه، لافتا إلى أن الفقيد كان عضواً بارزاً ورجلاً وطنياً ورمزاً من رموز الصحافة المصرية والعربية.

كما حرص رئيس مجلس الشيوخ على تقديم واجب العزاء لشقيق الراحل الكاتب الصحفي والنائب مصطفى بكري.