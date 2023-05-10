10 معلومات عن النائب محمود بكري بعد وفاته.. يُدفن في قنا

توفي مساء أمس النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ عن عمر يناهز 57 عامًا وذلك بعد صراع طويل مع المرض وتدهور حالته الصحية ونُقل إلى مستشفى المعادي العسكري، وسيطرت حالة من الحزن على العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكبار الشخصيات البارزة في المجال السياسي والإعلامي.

معلومات عن النائب محمود بكري

وتستعرض «الوطن»، أبرز 10 معلومات عن النائب محمود بكري والتي جاءت كالتالي:

1- ولد محمود بكري داخل مركز المعنا بمحافظة قنا بصعيد مصر

2- يعتبر محمود بكري من أبرز الشخصيات التي عملت في المجال الإعلامي والسياسي وقد شغل العديد من الوظائف الإعلامية خلال حياته المهنية.

3- عمل محمود بكري كمحررا صحفيا في العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية.

4- في عام 2015 عين محمود بكري رئيسًا لمجلس إدارة صحيفة الأسبوع.

5- عمل كرئيس تحرير في برنامج حقائق وأسرار والذي يعرض على قناة صدى البلد.

6- في عام 2020 تم ترشيح محمود بكري لعضوية مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية وتم اختياره من بين العديد من الشخصيات السياسية البارزة في مصر.

7- محمود بكري هو الشقيق الأصغر للنائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب والإعلامي الشهير.

مرض محمود بكري

8- عانى محمود بكري من مرض الالتهاب الرئوي والخلل بالجهاز المناعي وذهب إلى مستشفى السلام الدولي لمعالجته خلال الأسابيع الأولى في مرضه.

9- بعد تدهور حالته الصحية تم نقله إلى مستشفى المعادي العسكري ودخل غرفة العناية المركزة مساء الاثنين الماضي.

10- امتدت فترة علاجه داخل المستشفيات لأكثر من 70 يوما ليعلن بعدها شقيقه مصطفى بكري خبر الوفاة.

موعد جنازة النائب محمود بكري

وأعلن النائب مصطفى بكري شقيق الراحل محمود بكري، بأن جنازته ستكون عصر اليوم الأربعاء بناءً على وصيته وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام ببلدة المعنا بمحافظة قنا، مؤكدا أن عزاء الراحل محمود بكري سيقام يوم الأحد المقبل بمسجد عمر مكرم في القاهرة.

رئيس الشيوخ ينعي النائب محمود بكري

وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ قد نعى النائب محمود بكري قائلا: «الفقيد كان عضواً بارزاً ورجلاً وطنياً ورمزاً من رموز الصحافة المصرية والعربية، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته».