حبس عاطل بتهمة تجارة المخدرات في البحيرة

قررت نيابة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قبل قليل، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على أن يُراعى التجديد له في المواعيد القانونية اللازمة، وذلك على خلفية ضبطه وبحوزته مخدر الهيروين وسلاح ناري وذخيرة ومبلغ مالي.

24 تذكرة هيروين

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إيتاي البارود من ضبط عاطل بحوزته 24 تذكرة مخدر الهيروين وسلاح ناري وذخيرة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن البحيرة، من ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة ايتاي البارود، يفيد بقيام «خ. ح» مقيم بنطاق دائرة شرطة المركز بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من قرى المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكنت وحدة مباحث إيتاي البارود من ضبط المتهم، وبحوزته 24 تذكرة لمخدر الهيروين وسلاح ناري وذخيرة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وحرر المحضر اللازم.

حبس المتهم على ذمة التحقيقات

وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد له في المواعيد القانونية.

ومن جانبه، قال محمد إبراهيم محامي بالجنايات، إن العقوبة المتوقعة للمتهم تصل إلى المؤبد وذلك طبقا لملابسات وحيثيات الواقعة.